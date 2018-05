Burkina Faso: Galian 2018 - Une masse de 53 millions de F CFA à partager entre lauréats

La 21e nuit des Galian aura lieu le 18 mai prochain à la salle de conférences de Ouaga 2000, sous le coup de 21h. Pour donner les innovations de ce concours pour cette année, le nombre des candidatures et œuvres enregistrées, un aperçu sur les récompenses des lauréats, le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, était face à la presse, le 3 mai 2018 au Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel (CENASA) à Ouagadougou.

En compagnie de la directrice générale des Médias, Alima Farta, et de la secrétaire générale de son département, Hortense Kantiyono, Remis Fulgance Dandjinou a confié que la masse à partager entre lauréats de cette année, s'élève à 53 millions de F CFA.

Le comité d'organisation de la 21e édition du concours « Prix Galian » a réceptionné au total 458 œuvres journalistiques provenant de 229 candidats. On dénombre 34 candidatures, soit 68 œuvres journalistiques dans la catégorie langues nationales, 25 candidatures, soit 50 productions dans la catégorie presse en ligne et 170 candidatures, soit 340 productions dans la catégorie langue française. L'ensemble de ces œuvres ont été examinées par 3 jurys constitués à cet effet, a déclaré le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Remis Fulgance Dandjinou. A l'en croire, 34 prix Galian et le super-galian sont en compétition dans le palmarès officiel. Quant aux prix spéciaux mis en compétition, ils sont au nombre de 15. Les lauréats de ces différents prix seront récompensés à hauteur de 53 millions de F CFA, soit 1 million de F CFA par prix.

Une villa de type F3 pour le lauréat du super-galian

Le plus heureux sera certainement le lauréat du super-galian car, il recevra, en plus des 3 millions de F CFA, une villa de type F3 d'une valeur de plus de 14 millions de F CFA et ce, grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec la société Abdoul Service immobilier, a révélé le ministre Dandjinou. N'y a-t-il pas une régression, quand on sait que le premier lauréat du super-galian avait obtenu une parcelle d'une valeur de 9 millions de F CFA à Ouaga 2000? La réponse du ministre est non, au regard de la valeur de la villa. Du reste, l'idée du super-galian, a-t-il signifié, c'est de pouvoir magnifier le travail des femmes et hommes de médias et de travailler à pérenniser ledit prix. Et c'est cette approche que son département privilégie en travaillant avec les partenaires. Par ailleurs, a fait comprendre le ministre Dandjinou, l'action du ministère de la Communication s'inscrit dans la dynamique de valoriser et d'accompagner les Hommes de médias qui, au quotidien, abattent un grand travail afin que le public puisse bénéficier de l'information juste.

Selon le ministre de la Communication, la 21e édition du concours « Prix Galian » a fait siennes les préoccupations de certaines organisations professionnelles des médias, en faisant en sorte que la quasi totalité des genres rédactionnels en compétition soient pris en compte à ce concours. Les innovations majeures de cette édition, a-t-il dit, sont, entre autres, la disposition qui impose que tout candidat dépose obligatoirement 2 productions journalistiques, au lieu d'une seule comme de par le passé. L'objectif de cette disposition, a-t-il indiqué, est de pouvoir mettre en évidence la constance dans la production des femmes et hommes de médias, toute chose qui participe, à son avis, à la promotion de l'excellence dans les différents corps de métier de la presse. Parlant de la création des Galian, le ministre Dandjinou dira que ce concours a été institué par son département en 1997, avec pour objectif de créer une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication et de parvenir à des productions répondant aux exigences professionnelles.

La conférence de presse coïncidant avec la 25e Journée mondiale de la liberté de la presse, le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion pour souhaiter une joyeuse célébration à tous les professionnels des médias. Se réjouissant du 5e rang qu'occupe son pays au niveau africain et 41e sur le plan mondial, selon le classement mondial de la liberté de presse, Remis Fulgance Dandijnou dira que le Burkina doit ces rangs aux efforts conjugués de tous. Et de souligner que s'il faut s'en féliciter, il ne faut pas perdre de vue que plus de liberté exige plus de responsabilités. De son point de vue, cela est d'autant plus pertinent en matière de liberté de la presse. « C'est à ce prix seulement que nous continuerons d'engranger des victoires pour que la presse soit un véritable levier de démocratie, de développement économique et social dans notre pays », a-t-il soutenu.

Des formations ciblées et des recyclages pour un plus grand rayonnement de la profession

Il a affirmé que son département a déjà des chantiers importants, et continuera d'en engager, notamment des formations ciblées, des recyclages, pour un plus grand rayonnement de la profession. Et pour étayer ses propos, le ministre a cité une étude réalisée avec le concours de l'UNICEF sur l'audience des radiodiffusions sonores au Burkina. Cette étude qui a concerné 150 stations de radios, constitue pour lui, une mine d'or pour les professionnels et les partenaires qui souhaitent disposer du document.

Cette conférence de presse a été également la tribune idéale pour le ministre Remis Fulgance Dandjinou, d'installer officiellement le Comité national d'organisation des « Prix Galian » 2018. Fort d'une vingtaine de membres, ce comité qui travaille depuis plusieurs mois, a déjà abattu un excellent travail car tout se déroule bien, selon le ministre. C'est pourquoi il a tenu à féliciter les membres dudit comité. Le ministre a aussi remercié l'ensemble des partenaires des Galian 2018, dont Orange-Burkina, Abdoul Services, SODIBO, CANAL+.