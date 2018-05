Afrique de l'Ouest: Attaques terroristes au Tchad et au Nigeria - Un pied de nez à Buhari et Déby

analyse

S'il y a un seuil de l'horreur, il y a bien longtemps qu'il a été franchi au Nigeria et au Tchad où les groupes djihadistes rivalisent d'ingéniosité dans le mal. En effet, dans un double attentat perpétré la semaine dernière, Boko Haram faisait des dizaines de victimes au Nigeria. Les larmes des parents des victimes n'ont pas encore séché que Abubacar Shekau et sa bande de criminels font encore parler d'eux à travers une nouvelle attaque dans le lac Tchad, qui aura coûté la vie à six personnes. C'était, hier, 6 mai 2018.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est difficile de dissocier cette nouvelle boucherie humaine de la visite du président Buhari à la Maison Blanche où il a remercié Donald Trump pour son aide contre Boko Haram et où il a lui-même reçu des lauriers pour les victoires significatives qu'il a remportées contre les islamistes insurgés. Quant au Tchad, ces attaques répétées sonnent comme des actions de représailles ; les forces tchadiennes ayant procédé, il y a peu, à la neutralisation de dizaines de terroristes dans le Nord du pays. Sans doute, les ingénieurs du mal, remontés, ont voulu montrer qu'ils savent toujours renaître comme un phœnix, de leurs cendres et frapper là où on les attend le moins. En tout cas, le message est clair. La voilure des terroristes a été réduite, mais ces derniers sont loin d'avoir dit leur dernier mot.

Cela dit, ce double attentat- suicide qui intervient au moment où les autorités nigérianes semblaient changer de ton envers Boko Haram, abandonnant l'option du « tout militaire » pour ouvrir la voie du dialogue, vient corser l'équation de la lutte contre la secte. Quant au Tchad, ce nouveau massacre constitue un pied de nez fait au président Idriss Déby Itno dont les hauts faits d'armes en matière de lutte contre les terroristes ne sont plus à démontrer. N'a-t-il pas, du reste, été félicité par les autorités américaines qui, du fait de l'engagement sans faille de N'Djamena dans la lutte contre le terrorisme, l'ont retiré de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de séjour aux Etats-Unis ?

Pour triompher du terrorisme, il faut lui opposer un front commun

Pour revenir au Nigeria, la question que l'on peut se poser est de savoir si les fous d'Allah peuvent être des interlocuteurs crédibles, en raison de leur versatilité. Rien n'est moins sûr. Surtout en ce moment où Boko Haram est en proie à un bicéphalisme qui peut conduire l'une ou l'autre des factions à saper les efforts de rapprochement avec les autorités d'Abuja. Quoi qu'il en soit, la solution à cette équation à plusieurs inconnues, ne saurait être possible sans la nécessaire collaboration des populations qui, à défaut de voir leurs préoccupations prises en compte par les politiques de développement de l'Etat central, ont, pour certaines, fini par développer des accointances avec les djihadistes dont ils sont souvent proches par les affinités religieuses et ethniques. En effet, pour triompher du terrorisme, il faut lui opposer un front.