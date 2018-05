Gabon: L'audiovisuel public en grève depuis une semaine

Faux, rétorque le ministre de la communication, Alain-Claude Bilie By Nze, qui dit défendre le droit des gabonais à avoir une information de qualité. « Les médias publics sont liés à l'Etat par un cahier des charges, au Gabon comme ailleurs. Et donc nous veillons simplement à ce que ce cahier des charges soit respecté », affirme-t-il.

Pour Edgard Ndziembi Doukaga, vice-président du syndicat des professionnels de la communication, il s'agit de protester contre les salaires impayés, la vétusté du matériel et surtout l'ingérence du gouvernement dans la ligne éditoriale, qui selon lui nuit à la crédibilité du service public. Il rapporte que « sur les sujets politiques, essentiellement, il est arrivé que le ministre intervienne pour qu'un élément concernant une activité d'un parti de l'opposition soit retiré de la diffusion. Et ce à plusieurs reprises ».

Depuis ce lundi, Radio Gabon et Gabon Télévision ne diffusent plus aucune émission. Les deux chaines d'informations sont réduites au service minimum, avec seulement deux journaux télévisés quotidiens.

Au Gabon, l'audiovisuel public - qui emploie plus de 700 personnes - est en grève depuis lundi 30 avril. Radio et télévision ont cessé d'émettre pour protester contre le non-paiement de leur arriéré de salaire, mais surtout pour dénoncer ce qu'ils estiment être de l'ingérence du pouvoir dans leur travail.

