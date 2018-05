Ile Maurice: Élections générales - Le pays sera-t-il appelé aux urnes en 2019 ou 2020 ?

Qui plus est, les provisions de la Constitution empêcheraient de telles dérives. L'observateur Sydney Selvon explique que la section 47 (3) de la Constitution rend tout renvoi pratiquement impossible, car dans cette éventualité, elle prévoit l'organisation d'un référendum pour gagner trois quarts de l'électorat et une majorité de 100 % des députés. Une provision mise en place expressément, dit-il, pour rendre tout renvoi impossible.

Si l'opposition souhaite ce retour aux urnes le plus rapidement possible, du côté du gouvernement, rien ne presse. Pour avoir des chances d'être réélue, la majorité voudra tabler sur un bilan flatteur concernant les projets d'infrastructures, surtout le Metro Express.

Même son de cloche au niveau du Mouvement patriotique et son président Alan Ganoo. En revanche, le leader du MMM, Paul Bérenger, prévoit, lui, que le Parlement sera dissous au plus tard décembre 2019, car les élections générales ne peuvent être renvoyées.

