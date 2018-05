Aussi, s'est-il félicité de la tenue de cette rencontre. «Je me réjouis que l'Ofnac a su développer des modèles de coopération dynamiques avec des institutions fortes dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière.

J'estime que l'Afrique doit se battre et lutter farouchement contre l'évasion fiscale et redéfinir les termes du contrat les liant aux compagnies internationales qui agissent sous le couvert des codes miniers, des codes pétroliers, qui ont été élaborés dans un contexte où l'Afrique tenait à s'ouvrir au marché international.

J'espère que tout le monde répondra à cet appel parce qu'il sera question de discuter de l'avenir des ressources pétrolières et gazières et de voter une loi qui définira les modes de répartition des revenus générés par ces ressources, avant même le début de l'exploitation.

