Burkina Faso: L'«Evasion virtuelle» de Nabou Fall

De nombreux clins d'œil sont faits à la créativité du continent : la mode, l'art et l'artisanat plante le décor d'une Afrique riche multiple et colorée. Un roman à lire sans modération par la nouvelle génération.

Dans un voyage entre le Gabon, le Sénégal, le Congo et l'Afrique du Sud, le personnage principal dans «Evasion virtuelle», mûrit en tant que femme et ose prendre son destin en main pour se construire la vie dont elle a toujours rêvée dans une Afrique où les femmes divorcées sont souvent stigmatisées.

L'auteure dépeint la société africaine contemporaine et aisée avec ses secrets et ses travers. Elle nous fait voyager au cœur de plusieurs cultures sans les clichés traditionnels.

Cette rencontre va la transformer et faire renaître ses espoirs brisés et ses rêves oubliés. Mais au-delà de l'histoire d'amour se joue en parallèle, une histoire de femme vivant à l'ombre de son époux soumise aux valeurs cardinales du mariage en Afrique : souffrance en silence.

Chef d'Entreprise et passionnée de l'écriture et de la cause des femmes, Fanny va ainsi remettre sa vie en question après des retrouvailles virtuelles avec un amoureux du passé.

