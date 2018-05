Afrique: Berkane, une victoire au forceps

Comme prévu, la Renaissance Sportive de Berkane a dû cravacher dur pour tirer son épingle du jeu à face à une coriace équipe soudanaise, expérimentée et bien en jambes.

Les poulains de Mounir Jaaouani pourront certainement regretter d'avoir mal exploité l'entame du match quand ils ont littéralement dominé le Hilal. Les Berkanais ont démarré pied au plancher ouvrant la marque par l'inévitable togolais, Laba Kodjo (1-0, 2'). Les Berkanais auraient pu plier le match durant les dix premières minutes, dilapidant trois occasions nettes.

Il a fallu attendre un quart d'heure avant que les Soudanais ne sortent de leur torpeur et ratent incroyablement l'égalisation par l'entremise d'Ahmed Bashir, allias Bicha, imité quelques minutes plus tard par le Brésilien Geovane Da Silva, lui aussi malheureux dans son entreprise. Le jeu avait fini par s'équilibrer.

Les Marocains seront mis dans l'embarras en seconde période, devant l'engagement des visiteurs, plus sereins que jamais -expérience oblige - et surtout ragaillardis par la fatigue bien visible qui commençait à peser sur les jambes des Berkanais. Ces derniers décélérèrent et se replièrent pour préserver leur acquis. Le tandem d'attaque Laba Kodjo-Ayoub El Kaabi se trouva privé de ballons, El Hilal ayant pris l'ascendant au milieu de terrain, privant ainsi de munitions les attaquants, mis sous l'éteignoir d'une défense impitoyable, supérieure sur les plans physique et morphologique.

La RS Berkane commença à douter, à en juger par les maladresses à la pelle et la nervosité qui avait gagné ses rangs au même titre que le coach Mounir Jaaouani qui s'agitait sur son banc. Et si Bicha avait été un peu plus lucide, il aurait certainement planté le clou, au lieu de mettre maladroitement le ballon dans les nuages face au gardien Mounir Mhammedi, désarmé (60').

La défense marocaine, amoindrie par l'absence de deux éléments-clés, devenait plus vulnérable que jamais surtout qu'elle ne bénéficiait que faiblement du soutien des médians, éreintés. Tout devenait donc possible dans ce match qui gagnait en intensité mais sans jamais se départir du fair-play. Et quand la RSB s'est en fin offerte une avarie dans la défense adverse, Oussama Amaanane tira...sur le poteau (79'). Réponse du berger à la bergère, Bicha cracha sur une énième opportunité réelle, de la même manière (83').

Berkane a fini par empocher trois points mais que ce fut difficile.