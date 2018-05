Cameroun: La justice enquête sur un réseau présumé de fraude au ministère des finances

Tout au plus sait-on que cinq agents du ministère des Finances et un du ministère de la Communication ont été longuement inquiétés au tribunal criminel spécial, du 4 au 6 mai, pour diverses manipulations illicites de la solde. Ainsi, certains auraient perçu depuis des années des salaires doubles, des avantages illégaux ou encore des salaires illicites. Les pertes pour les caisses de l'Etat tourneraient autour de 13 milliards de francs CFA.

La justice camerounaise se penche sur un vaste réseau de fraude sur les salaires dans la fonction publique. Une duperie qui trouve son foyer au bureau de la solde du ministère des Finances, qui traite l'ensemble des salaires des fonctionnaires. Les six premières arrestations et mises en détention provisoire ont eu lieu la première semaine de mai. Mais le réseau pourrait être bien plus vaste.

