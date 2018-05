Angola: Primeiro de Agosto peut s'en mordre les doigts

Sous le signe de l'équilibre des forces. La première journée du groupe D de la Champions League Total disputée samedi 5 mai a figé les positions, deux nuls par (1-1) à Luanda et à Lusaka produisant un rassemblement à la première place avec un point.

Bien évidemment, les clubs qui évoluaient en déplacement possèdent un avantage théorique. C'est le cas des Tunisiens de l'Etoile Sportive du Sahel, un des gros favoris pour le sacre final, qui ramène le nul de son long déplacement en Angola face au Clube Desportivo Primeiro de Agosto au terme d'un match intense et équilibré.

Pourtant, les hommes de Zoran Manojlovic ont tout tenté pour empocher un premier succès de nature à leur donner des ailes dans l'aventure continentale. Ils eurent même la balle du 2-0, et dominèrent totalement le dernier quart d'heure lorsque les visiteurs manquèrent de jus dans un contexte auquel ils ne sont pas habitués: un thermomètre qui affiche 31 degrés, et un taux d'humidité de 75%.

Ils ne peuvent par conséquent s'en prendre qu'à eux mêmes d'avoir gâché une précieuse première victoire. Il faut toutefois mettre l'accent sur l'expérience, le réalisme et la concentration des Tunisiens qui ne paniquèrent jamais.

Malgré une affluence très moyenne (à peine 7.000 spectateurs dans un stade 11-Novembre de Luanda pouvant en contenir 40.000), les Rouge et Noir ont pris le match par le bon bout.

Après une tentative de Jacques qui anticipe le gardien étoilé, Krir pour placer un heading mal cadré (27e), ils se mettent en tête en ouvrant le score à la 42e minute.

Superbe combinaison collective dans un petit espace juste à l'entrée de la surface devant une arrière-garde figée. Du pied gauche, Mongo Bokamba conclut hors de portée du portier sahélien (1-0).

Sermonnés dans les vestiaires par le coach agérien Kheireddine Madhoui, les champions d'Afrique 2007 reviennent après la pause avec de bien meilleures intentions: présents au pressing, actions plus tranchantes, davantage de courses et de disponibilité et une plus grande possession du ballon.

Le résultat ne se fait d'ailleurs pas attendre. Msakni (48' au terme d'une percussion côté droit menée par Kechrida et Lahmar) et Bangoura (49' centre tir dévié par le gardien Neblu) sont là pour rappeler que l'ESS n'a pas effectué le long safari pour le tourisme.

Pourtant, contre le cours du jeu, Primeiro surprend son rival par un contre rondement mené par trois joueurs qui se trouvent opposés à deux défenseurs seulement.

Le but parait inévitable: Afonso se joue de Jemal et a les filets grands ouverts devant lui. Mais, au grand désespoir des fans locaux, il tergiverse, cherche le spectacle plutôt que l'efficacité, en fait un peu trop et laisse le temps à Achraf Krir, le gardien tunisien, d'intervenir et de sauver miraculeusement (53').

Comme un bonus, le Primeiro bénéficie six minutes plus tard d'une autre opportunité non moins favorable pour se mettre à l'abri et tuer le match lorsque Bedoui renvoie mollement dans la surface devant Fofo Cabungula, arrivé en pleine course et qui a tout son temps pour tromper la vigilance de Krir. Mais il envoie inexplicablement sa frappe hors du cadre.

Primeiro Agosto vient de laisser passer sa chance. Un signe du destin puisque le premier tir cadré étoilé va faire mouche. 66': l'Etoile, qui vient juste de procéder à son premier changement (l'avant-centre égyptien Maraï à la place du pivot Methnani) bénéficie d'un coup franc légèrement excentré côté droit.

Le spécialiste des balles arrêtées, l'ancien international Hamza Lahmar non retenu pour le Mondial, dépose le ballon sur la tête d' Ammar Jemal, lui aussi un habitué de ce genre de buts. La tête du défenseur axial fait mouche, le gardien Neblu étant resté à mi-chemin, indécis sur sa sortie.

A partir de là, l'Etoile tient le match d'une main de fer comme le prouve l'exploit du Guinéen Alkhali Bangoura côté droit qui oblige Neblu à anticiper devant Maraï (70').

Mais les Rouge, hier tout en blanc, ne maintiendront pas ce rythme très longtemps. Dans le dernier quart d'heure, c'est le black-out total: les jambes deviennent lourdes, les duels sont perdus, et c'est le forcing final des Angolais qui s'installent dans la surface visiteuse.

Procédant par des débordements et des dédoublements côté droit, les copains de Pedro manquent toutefois de lucidité et de fraîcheur dans le geste final. Le béton étoilé s'avère efficace, ne laissant que peu d'espaces devant les tentatives de Jacques et consorts. Le nul sanctionne des débats plutôt intéressants.

Rendez-vous donc le 16 mai lorsque l'Etoile du Sahel recevra, à Sousse, les Zambiens de Zesco United, alors que Primeiro ira se produire chez Mbabane Swallows, au Swaziland.

Samedi 5 mai, dans l'autre match du groupe "D", Zesco a été tenu en échec par Mbabane (1-1). David Owino a ouvert le score pour les Zambiens à la 65', Swallows égalisant par Mangaliso Simanga Shongwe à la 80'.