Ile Maurice: Lucienne, 83 ans, dépouillée de Rs 25 M par un «neveu»

Ayant gagné la confiance de la vieille dame, l'homme aurait alors manœuvré et aurait réussi à faire main basse sur pas moins de 60 000 livres sterling. Il aurait même réussi un tour de force en vendant la maison pour 350 000 livres... Ayant eu vent des déboires de sa mère, Laval Nallacouty se rend en Angleterre et se lance dans une bataille légale. Quatre personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre britanniques en 2017, dans le sillage de cette affaire : Jason Mareemootoo - cerveau présumé -, sa compagne Marie Ylliana Cherry, Andre Allen Vincatassin et Marie Dorothe.

