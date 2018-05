Burkina Faso: CGE Immobilier inaugure son agence principale

Située au niveau de l'immeuble Boubacar Diallo (ex Orca Déco), la nouvelle agence principale de CGE Immobilier a été conçue pour être plus moderne et plus spacieuse afin d'offrir l'expérience la plus agréable à tous ses clients qui lui font confiance.

Conçue pour être l'agence la plus importante au sein du groupe CGE Immobilier, l'agence principale est aménagée sur environ 700m2 avec une équipe pluridisciplinaire à l'écoute des besoins du client. L'équipe de l'agence principale est composée de conseillers commerciaux, du personnel administratif et du chef d'agence.

Fort de la vingtaine d'années d'expériences que compte le groupe CGE, CGE Immobilier se dévoue depuis son ouverture en octobre 2013, à la satisfaction de ses clients et les accompagne dans leurs projets d'acquisition de biens immobiliers.

En témoigne ses nombreux projets dont le plus récent, «La ville nouvelle de Yennenga». En effet à travers cet ambitieux projet, CGE Immobilier entend mettre en valeur une importante assiette foncière de 678 hectares située à 15km en banlieue Sud de Ouagadougou.

«La ville nouvelle de Yennenga» accueillera ainsi sur ses 20.000 logements, plus de 100.000 habitants dans les années à venir.

La ville nouvelle de yennenga offre une composante immobilière comportant des logements individuels et des logements collectifs ; un cœur de ville comprenant un centre-ville dénommé «Victoire» et composé d'une imposante tour d'une hauteur de 100m dominée par un restaurant gastronomique panoramique, des hôtels de standing 3 et 4 étoiles et d'une cité administrative, un centre commercial, un centre de conférence, un centre de beaux-arts et une zone d'immeubles à appartements ; une zone d'équipements avec des écoles, des lycées, des bâtiments administratifs, des centres de santé, des terrains de sport et des lieux de culte ; des nombreux espaces verts intégrant des places et aires de jeux, une place Yennenga marquée par la statue de Yennenga sur son Etalon en position de combat, un parc urbain de la solidarité de 8,5ha et un obélisque d'environ de 70m érigé au lieu du grand rond-point pour magnifier les illustres personnages de la vie du pays des Hommes intègres et de l'Afrique ; un grand boulevard principal long de 3,5km et large de 50m.

«Notre mission est de révolutionner le secteur de l'immobilier au Burkina Faso en provoquant une rupture dans les différentes pratiques. Par son engagement, le bâtisseur que nous sommes, exprime sa volonté d'être proche de son marché et de placer le client au centre de ses préoccupations. Votre satisfaction est notre objectif premier.

Vous êtes les personnes les plus importantes à nos yeux. Tous vos serviteurs que nous sommes, sommes à votre écoute. Nous le savons, nous pouvons encore mieux faire et nous le ferons», foi de Christian Vande Craen, directeur général de CGE Immobilier.

Un engagement qui vise l'amélioration continue du système de management de la qualité à CGE Immobilier afin de maintenir sa position de leader sur le marché de l'immobilier au Burkina et en Afrique.

Cette cérémonie a également servi au lancement du club privilège qui fait des clients de CGE Immobilier, des ambassadeurs qui bénéficient d'un chèque cadeau de 150.000 FCFA pour chaque filleule apportée.

Le premier à en bénéficier à l'occasion de l'ouverture de l'agence principale se nomme Modeste Yonli et son filleule, Zakaria Konaté qui repart lui aussi avec un chèque cadeau de 30.000 FCFA.

Pour le ministre Bonanet, parrain de la cérémonie, ces initiatives de CGE Immobilier sont un exemple d'accompagnement de l'Etat dans son programme de construction de logements de tous les standings pour les Burkinabè.

«Nous allons nous soutenir pour que l'ensemble de ces programmes soit une réalité d'ici la fin du quinquennat du chef de l'Etat.

Que ce soit l'accès au foncier ou les questions de viabilisation, ce sont autant de préoccupations et de priorités pour le gouvernement. Donc ces opérations se feront sur l'ensemble du territoire et nous tiendront compte des préoccupations des populations», a promis le ministre de l'Habitat.

La vision panafricaine et le leadership de CGE Immobilier, ont amené ses premiers responsables dans 7 des 8 pays de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Ainsi depuis 2014, CGE Immobilier a ouvert un bureau en Côte d'Ivoire pour y développer son activité de promotion immobilière.

Face aux difficultés, Saïdou Tiendrébéogo, président du conseil d'administration de CGE Immobilier est confiant : «Nous voulons apporter une touche particulière en réinventant l'approche urbaine. Et pour y arriver, nous avons plusieurs accord de convention avec l'ensemble des parties prenantes pour y parvenir.»

En plus de ses deux agences (agence principale et agence Sud de Ouaga 2000), CGE Immobilier compte poursuivre la politique d'extension de son réseau à travers l'ouverture de l'agence de l'Est (Ouagadougou) et l'agence de Bobo-Dioulasso.

La diaspora quant à elle, peut avoir accès à toutes les informations à travers son site internet www.cge-immobilier.com et sur les réseaux sociaux.