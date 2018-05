Burkina Faso: CDP - Eddie Komboïgo réélu à la présidence du parti

Dans son mot de clôture, le nouveau président a indiqué que l'objectif principal après ce congrès est la reconquête du pouvoir d'Etat. Et pour ce faire, il estime que le parti a bel et bien les moyens.

Autre conclusion du congrès : les militants ont exhorté le nouveau bureau à mettre tout en œuvre pour la réhabilitation et la reconstruction du siège du parti saccagé et détruit au cours des événements d'octobre 2014 et de septembre 2015.

Par ailleurs, l'ancien président peut convoquer tous les organes du parti et fixe l'ordre du jour. Outre cela, il peut être saisi de toute question majeure relative à la vie du parti et la situation nationale.

Blaise Compaoré depuis son exil abidjanais jouit de pouvoirs exceptionnels. Entre autres, il arbitre en dernier ressort la prise des décisions du parti, il valide aussi le candidat choisi pour l'élection présidentielle de 2020 et valide les éventuelles collaborations et fusions du CDP avec les autres partis.

Léonce Koné, précédemment 2e vice-président du parti quitte le bureau et intègre le Haut Conseil du parti. Le fondateur du parti, l'ancien président Blaise Compaoré, a été désigné président d'honneur du parti et a été investi des pleins pouvoirs.

