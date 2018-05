Burkina Faso: CDP - Chant du cygne ou renaissance?

éditorial

A l'issue d'un congrès que l'on annonçait comme celui de tous les dangers, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a fini par se doter d'un "exécutif" conduit par son président sortant, Eddie Komboïgo.

Si le congrès s'est déroulé sans heurts apparents, une lecture au second degré de l'atmosphère qui a régné avant et après sa tenue, laisse dire que le parti est plus que jamais à la croisée des chemins.

Il y a d'abord la pléthore de candidats, qui a fait dire que même au CDP, plus rien ne sera comme avant. Il vous souviendra, en effet, qu'au moment de sa splendeur, c'est un évangile venu d'en haut qui désignait celui qui aurait la charge de diriger le parti, obligeant les candidats putatifs à ravaler leurs ambitions ou à les ranger au placard, en attendant des jours meilleurs.

Ce coup-ci, et nonobstant les nombreux voyages effectués au bord de la lagune Ebrié, il n'y a pas eu de "directive" claire et précise, le fondateur préférant encourager la démocratie directe.

Démocratie directe sous haute surveillance néanmoins car, Blaise Compaoré, élevé au rang de président d'honneur, devrait rester l'homme-orchestre de l'ex-parti au pouvoir à un poste ou il fixera (officiellement maintenant) les grandes orientations et options stratégiques. A ce niveau déjà, deux lectures sont possibles.

D'un, on pourrait dire que l'ex-président Blaise Compaoré a vraiment permis au parti de choisir un président en toute liberté, afin de resserrer les rangs, dans la perspective des élections à venir.

De deux, et nous sommes de ceux qui privilégient cette hypothèse, l'ex-président du Faso doit être quelque peu amer vis-à-vis de ses anciens camarades, qui, dans sa tête, n'auraient pas bien géré la période pré-insurrectionnelle.

Il se susurre même dans certains cercles, que le "camarade" Blaise est en train de "préparer" dans l'ombre "son" candidat pour la prochaine présidentielle, lequel est loin des instances du CDP.

Une troisième voie qui viendrait, en temps opportun, "pomper" les phalanges de l'ex-parti au pouvoir pour aller à la conquête de l'électorat en 2020. Politique fiction ou supputation pleine de bon sens, tout près n'est pas loin, comme disent les Ivoiriens.

Pour l'heure, nul ne peut augurer jusqu'où ira l'onde de choc de cette élection "pluraliste", certains disant que le parti a été l'objet d'une OPA.

En effet, et puis, entre la "vieille" garde et les jeunes loups aux dents longues, le dialogue est tendu. Ce qui accrédite la thèse de la fragilité des élections internes partisanes potentiellement susceptibles d'OPA : le triomphe des initiatives individuelles appuyées sur des systèmes clientélistes efficaces.

Cette élection a aussi permis de constater qu'Eddie Komboïgo n'a pas été le candidat de tous les congressistes. Il a fallu de peu pour qu'il échoue devant son challenger Boureima Badini qui a obtenu 33 voix contre 39. C'est dire que le score était serré.

Au regard de ces faits, il revient au nouvel élu de travailler à retrouver la cohésion, même si on se refuse à interpréter l'absence de certains ténors du parti et candidats malheureux à cette élection : Boureima Badini, Mme Juliette Bonkoungou et Léonce Koné...

Le président Komboïgo aura donc pour première tâche de ramener tout le monde dans les rangs, et, de sa capacité à le faire dépendra en grande partie l'avenir du parti.

Autre menace, les tentatives de déstabilisation qui ne manqueront pas ; la morale pas plus que les bons procédés n'existant pas en politique.

Avec l'ébullition constatée ces dernières semaines sur le front politique (naissance de nouveaux partis, scissions déguisées, fractionnismes), on peut dire que la précampagne est lancée et que la fin de l'année 2018 nous permettra de voir plus clair dans les eaux troubles du marigot politique burkinabè. Les prémices d'un OK Corral grandeur nature en perspective.