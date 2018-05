Ceci, pour permettre à ces derniers de renforcer leurs capacités techniques et financières, à prendre en charge les préoccupations des populations en termes d'infrastructures et de services sociaux de qualité.

Car, selon lui, « Kaay défar Thiès » est un appel auquel aucun sénégalais ne saurait rester sourd. « Avec son réseau densifié d'infrastructures modernes et de connectivité, Thiès compte se positionner comme un véritable pôle d'attraction et de diffusion d'une région et occupe une place centrale dans la vie économique de notre pays», a-t-il ajouté.

«Par le programme « Kaay Défar Thiès», vous faites une invite pressante à la mobilisation et à l'action pour un seul et unique objectif ; construire la capitale du rail appelée à se positionner comme une métropole moderne dans une région en devenir » a-t-il souligné.

En présence du député Abdou Mbow, d'Alioune Sarr, ministre du Commerce, d'Ibrahima Wade du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Pse) et d'un public chaleureux, le Premier ministre a salué et encouragé l'initiative du maire de Thiès.

