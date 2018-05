Sénégal: Meeting de l'Apr à Kaolack - Diène Farba Sarr réussit le pari de la mobilisation

«Nous avons, en Macky Sall, le meilleur président que le Sénégal a eu depuis l'indépendance en 1960. Pour s'en convaincre, il suffit de citer les performances obtenues dans la production électrique où les coupures intempestives étaient légion, aujourd'hui, avec une production de plus de 1000 MW, il a réussi en moins de 6 ans plus que les régimes socialistes et libéraux en plus de 40 ans » a rappelé l'ancien directeur général de l'Apix.

A cet effet, M. Dieng dit avoir porté son choix sur « un compagnon des premières heures du président Macky Sall, celui qui a implanté l'Apr dans le Sine et le Saloum , le lion du Saloum Diène Farba Sarr » l'a-t-il qualifié devant un parterre de personnalités politiques dont l'ancien Premier ministre, Aminata Touré, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye , l'adjointe au maire de Kaolack Fatou Bintou Fall, et plusieurs maires de la région de Kaolack.

