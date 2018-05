Angola: Présentation du Plan stratégique pour la tenue des élections locales

Caxito — Le Plan stratégique pour la réalisation des élections locales visant à renforcer la décentralisation administrative a été présenté samedi, à Caxito, province de Bengo, par le ministre de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, Adão de Almeida.

S'adressant à la presse, le ministre a déclaré que la stratégie de mise en œuvre des élections locales au niveau national, défini par l'exécutif, permettrait aux citoyens de comprendre ce que le gouvernement a l'intention de faire.

Cependant, il a considéré la réunion comme positive car elle lui avait permis de recueillir des contributions importantes des participants, soulignant que le ministère qu'il dirigeait était prêt à présenter brièvement les relations fondamentales que le gouvernement proposerait pour organiser des élections locales, en mettant l'accent sur la loi sur les critères de sélection des municipalités.

Selon Adão de Almeida, la sélection des municipalités pour la tenue de la première phase des élections locales et le calendrier du processus doivent obéir aux règles et objectifs pour ensuite réaliser la phase suivante.

D'après le ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'État, l'objectif principal est de trouver des exemples concrets de municipalités ayant des caractéristiques plus urbaines par rapport aux autres, avec une densité de population plus élevée et une plus grande capacité de générer plus de revenus.

Il a assuré qu'aucune municipalité n'avait été choisie jusqu'à présent pour le processus de mise en œuvre, un sujet qui devrait être traiter par l'Assemblée nationale, qui est l'organe compétent pour examiner, sélectionner et approuver les municipalités qui couvriront la première phase.

Le séminaire a été suivi par le gouverneur provincial de Bengo, madame Mara Quiosa, les magistrats, les membres du gouvernement, des députés, des entités traditionnelles, des religieux, des représentants de la Défense, de la Sécurité et de l'Ordre intérieur, les administrateurs municipaux, des fonctionnaires et autres invités.