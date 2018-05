Angola: Le pays parle de son environnement des affaires au Japon

Pretoria — La délégation angolaise du Forum économique Japon-Afrique a informé vendredi les autorités et les hommes d'affaires japonais sur les mesures mises en place en Angola pour créer un environnement d'affaires favorable au secteur privé et à l'investissement étranger.

Cette information a été rendue publique samedi à Johannesburg par le ministre de l'Economie, Pedro Luís da Fonseca, qui, en compagnie de la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins, a représenté l'Angola au Forum économique public-privé Japon-Afrique, tenue dans cette ville sud-africaine les 3 et 4 mai.

Pedro Luís da Fonseca a fait savoir qu"il s'était entretenu avec le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Hiroshige Sek, et qu'il avait sensibilisé cette autorité japonaise sur des futurs contacts et l'approfondissement des relations de coopération.

D'autre part, Pedro Luís da Fonseca a dit que la délégation angolaise avait également tenu des réunions séparées avec les représentants de certaines marques multinationales, en particulier Toyota et Toshiba, qui ont également été informés sur ce qui se fait en Angola en faveur de l'investissement privé, visant à la croissance économique du pays.

Les représentants de l'Angola au Forum économique Japon-Afrique ont aussi tenu une rencontre avec Hirofumi Yoshimura, le maire d'Osaka, la plus grande ville industrielle du Japon qui accueillera l'Exp2025.

Selon le ministre Pedro Luís da Fonseca, le Forum a été fructueux et une « grande opportunité pour l'Angola » de faire connaître les efforts que l'actuel exécutif déploie pour dynamiser le processus de stabilisation macro-économique, et d'encourager le secteur privé à contribuer à la croissance économique et améliorer les conditions de vie du peuple angolais.

Pour que le secteur privé puisse se développer efficacement et concurrencer sur d'autres marchés, régionaux et internationaux, le ministre a admis la possibilité de l'Angola chercher un partenariat japonais pour la construction d'infrastructures de soutien aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie et social.

Le Forum économique public-privé Japon-Afrique était un événement coparrainé par le gouvernement japonais et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) en collaboration avec le gouvernement sud-africain.

L'événement constitue une plate-forme d'occasions d'affaires pour les entreprises japonaises et les pays africains, et qui sert également de discuter de la façon dont les secteurs public et privé peuvent travailler ensemble pour stimuler l'investissement, promouvoir le développement et de mieux utiliser des ressources disponibles.