Sénégal: Mbacké - 4 éléments de « Safinatoul Amane » condamnés à 2 ans avec sursis

A la barre, Mbacké Kandji, Modou Fall et Massaer Diop ont reconnu les faits. Ils ont été jugés coupables de violation de domicile, usurpation de fonction et menaces, puis condamnés.

Devant la femme, Cheikh Bâ est battu et humilié, puis séquestré. Ils lui demandent de divorcer d'avec sa deuxième femme et de lui laisser la garde des enfants, tout en proférant des menaces s'il n'obéissait pas à leurs instructions. Une fois libéré, Cheikh Bâ déposa une plainte devant le procureur contre ses agresseurs.

Deux d'entre eux, Mbacke Kandji et Modou Fall, ont été condamnés à deux mois avec sursis, sans amende, le troisième Massaer Diop a écopé d'un mois ferme et le quatrième, Saër Dieng, en cavale, à deux mois avec sursis avec une amende de 100.000 FCfa. Ils devront payer à la partie civile 250. 000 FCfa à titre de dommages et intérêts.

L'affaire opposant Cheikh Bâ et son épouse Sokhna Soumaré aux éléments de "Safinatoul Amane" avait défrayé la chronique. Jeudi dernier, le tribunal d'instance de Mbacké a condamné les accusés, poursuivis pour violation de domicile, usurpation de fonction et menaces.

