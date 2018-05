Ile Maurice: Crématoire - Vijay Potteeah, 40 années passées à «brûler» les morts

Assis là, sur une pierre, sous la grande varangue du crématoire des Salines, vêtu d'un pantalon et d'une chemise sans pli, mais maculée de cendre, il se confie. «Éna fwa ou lavé mem li pa sorti sa nwarla», indique-t-il en désignant ses talons. C'est un ami qui l'a initié au métier. «Il pratiquait ce métier et souvent, il me demandait de l'accompagner.»

Vijay Potteeah a bien conscience de la chance qu'il a. «Pa tou dimounn ki rési trouv sa laz-la ek anplis mwa, mo ankor marsé bien ek travay.» Le travail, le septuagénaire n'a que ce mot à la bouche. Ancien caretaker au sein du département bois et forêts, Vijay Potteeah bosse, aujourd'hui, dans un crématoire. «Mo fer sa dépi mo éna 30 an ek boukou fwa mo fer li kado pou dimounn.»

