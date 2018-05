Ile Maurice: Meetings et rassemblements - Les adversaires règlent leurs comptes à coups de formules assassines

Semaine riche en «dialog sok» avec les rassemblements politiques dans le sillage du 1er-Mai. Nous y avons eu droit lors du meeting du MSM à Vacoas, mardi ; à l'occasion de l'inauguration du marché à St-Pierre, vendredi, et aussi pendant le rassemblement des rouges à quelques centaines de mètres de là, le même jour. Et samedi 5 mai, nouvelle salve de mots doux pendant la conférence de presse du gouvernement. Nos politiciens en ont profité pour se dézinguer. Et dans cette joute verbale, tous les coups sont permis, surtout entre les camps Jugnauth et Ramgoolam. «Tonton sigar», «djembé» en passant par «léra miské», les deux adversaires règlent leurs comptes à coups de formules assassines. Florilège.

Misié macarena so priorité enn koté lamin sigar lot koté Blue Label. Apré li kontan fer madam (nachanya) dansé.»

Le Premier ministre Pravind Jugnauth s'est, une nouvelle fois, attaqué au leader du Parti travailliste sur ses «goûts de luxe» lors de l'inauguration du marché fraîchement rénové de St-Pierre, vendredi.

«Li pé mézir longer mo sigar. Bill Clinton ek Churchill ti fim sigar. To pa kapav fimé, pa fimé papa, péna pou zalou. To papa bai looké, to ousi parey.»

Réplique de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, à Pravind Jugnauth lors du congrès qui s'est tenu à St-Pierre, vendredi.

«Mo pa gagn létan al bat enn djembé kitpar dan kanpman. Mo pa konn bat djembé-mem wai. Mo pa gagn létan touss sali.»

Propos de Pravind Jugnauth qui n'ont pas manqué de faire rire l'assistance, toujours à St-Pierre, vendredi.

«Pinocchio, sé enn léra miské !»

Le chef des rouges remet au goût du jour le fameux «lapin déguisé en lapin» de sir Gaëtan Duval, cette fois à la sauce mauricienne.

«Nou, kontrerman a Tonton sigar ek so Rolls Royce, nou éna a ker lintéré sa péi-la.»

Le Chief Whip de la majorité, Bobby Hurreeram, n'a pas manqué de s'inspirer du nouveau surnom donné au chef de file du Parti travailliste, en conférence de presse, samedi.

«Kan Ramgoolam ti pé fer meeting, dimounn ti pé al lor bisiklet, saret bef ?»

Réplique de Showkutally Soodhun aux critiques de Navin Ramgoolam concernant le nombre de bus réquisitionnés par l'alliance gouvernementale le 1er-Mai, hier, pendant la conférence de presse du gouvernement.

«É aret montré léra zwé kook dan laforé.»

Kalyanee Juggoo, secrétaire générale des rouges, n'a pas ménagé le MSM, laissant entendre que le parti soleil est mal placé pour donner des leçons au PTr an matière de politique.

«So gran 'achievement' sé Millenium Tower Wooton. Bizin met dimounn véyé tansion kokin ros alé.»

Le bilan de l'ancien gouvernement a été l'objet de railleries de la part de l'alliance gouvernementale, mardi, lors du meeting du 1er-Mai.