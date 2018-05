« La protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et les accidents de travail est l'un des objectifs visés par le bureau international du travail », a dit le Dg de la Css qui a insisté sur « la nécessité de l'internationalisation en matière de santé et sécurité par l'impulsion d'une gouvernance pertinente ».

Les autorités ne cessent de rappeler les entreprises devant leurs responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. Selon Oumar Sarr, « par sa nature l'activité de prévention des risques professionnels visant à la protection de la santé et de la sécurité ainsi que l'intégrité des travailleurs devrait être l'affaire de tous ».

Oumar Sarr, conseiller technique du ministre en charge du Travail en appelle à la responsabilité des Etats membres et des différents acteurs sur la sécurité et la santé au travail. Il admet qu' « il faudrait une synergie d'actions en ce qui concerne la prévention des travailleurs dans leur milieu professionnel ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.