Afrique de l'Ouest: Recherche Agronomique - La Sierra Leone veut s'inspirer du modèle ivoirien

Le modèle de réussite du Centre national de recherche agronomique (Cnra) intéresse la Sierra Leone. En visite le 5 mai à son siège basé à Adipodoumé (route de Dabou), Julius Maada Bio, le Président sierra-léonais, a émis l'idée de reproduire « une sorte de Cnra » dans son pays qui compte de 7,5 millions d'habitants, afin d'y développer efficacement l'agriculture.

« Nous avons beaucoup appris et nous devons travailler la main dans la main, afin de briser les barrières entre anglophones et francophones pour avancer », a déclaré le Chef de l'Etat sierra-léonais après la présentation du Cnra. Il a effectué le déplacement à Adipodoumé avec le vice-Président, Daniel Kablqn Duncan.

Créé en 1998 suite à la dissolution de plusieurs structures de recherche en vue de coordonner plus efficacement la recherche, le Cnra conduit des recherches sur les productions végétales, animales et forestières qui contribuent au développement agro-industriel de la Côte d'Ivoire qui, dès son accession à l'indépendance en 1960, a pris l'option de bâtir son développement à partir d'une économie agricole forte et durable.

Doté d'un conseil d'administration et travaillant aussi avec des institutions internationales, le Centre se finance, entre autres, grâce à une subvention étatique, au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca) et sur les ressources qu'il génère.

Reconnu comme l'un des meilleurs centres de recherche du monde, le Cnra a pu mettre en place plusieurs variétés de plants améliorés, notamment le « Cacao Mercedes » prisé par le monde paysan, le « Café émergence « en cours de déploiement pour la relance la filière.

Des cultures comme l'anacarde, le coton, le palmier à huile, l'hévéa, etc., font également partie de ses travaux. Dans l'ensemble, ce sont 80 variétés de cultures vivrières et 50 variétés de cultures de rente qui font partie des acquis du Cnra.

Avec ses 13 stations de recherche réparties sur tout le territoire, ses 1647 agents dont 117 chercheurs seniors, sur la période 2016-2020, le Cnra, dirigé par le Dr Yté Wongbé, va conduire 20 importants programmes de recherche.

« Vous m'avez convaincu d'être un acteur du monde agricole », s'est réjoui Maada Bio. Le Président sierra-léonais qui est convaincu que l'agriculture peut aider à lutter contre la pauvreté a reçu des mains du directeur général du Cnra un hectare de semences de palmier à huile.

Au Cnra, Maada Bio a visité également le laboratoire central de biotechnologies, l'un des fleurons de la recherche agronomique en Côte d'Ivoire.

« L'impact significatif de la recherche sur l'essor du secteur agricole a permis d'accomplir des progrès substantiels... », a rappelé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani. Premier producteur d'anacarde et de cacao, la Côte d'Ivoire fait partie des plus grands pays au monde de l'hévéa, igname, manioc, etc.

A Abidjan les 4 et 5 mai, le Président sierra-léonais, qui veut diversifier son économie qui repose, en grande partie, sur les mines, avait invité, au 1er jour de sa visite, le secteur privé ivoirien à prospecter le marché de son pays où il existe de nombreuses opportunités. Pêche, agro-industrie, Technologies de l'information et de la communication (Tic) sont les secteurs qui intéressent, dans un 1er temps, le dirigeant sierra-léonais.

Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone restent faibles : 17 milliards de FCfa avec une balance excédentaire pour la partie sierra-léonaise (13 milliards de FCfa).