Sénégal: Maham Diallo - « Le gouvernement a un bon bilan, mais il faut le vulgariser »

A quelques mois de l'élection présidentielle, le Conseil national des Sages Républicains a décidé de sillonner les régions de Dakar, de Thiès et de Diourbel pour présenter les réalisations du gouvernement dans le domaine social et d'installer ses cellules communales. Avec comme objectif : la réélection du président Macky Sall au premier tour de ce scrutin. Maham Diallo, le coordonnateur de cette structure revient, ici, sur le sens de cette démarche.

M. Diallo, le Conseil national des sages républicains dont vous êtes le coordonnateur a lancé, samedi, une campagne de vulgarisation du bilan du gouvernement du président Macky Sall à travers tout le pays. Elle a démarré par Pikine. Qu'est-ce que vous visez à travers cette initiative ?

Le Conseil national des Sages Républicains a une mission de veille, de conseil et de conciliation. Notre âge ne nous permet pas de battre campagne, mais nous avons l'ambition d'organiser ce genre de rencontre dans les 45 départements du Sénégal. Nous avons donc démarré par la région de Dakar et nous irons ensuite à Thiès et à Diourbel.

Partout, nous allons parler des enjeux de la présidentielle de 2019 et présenter les réalisations du gouvernement dans le domaine social afin de permettre aux membres des différentes cellules communales de pouvoir bien communiquer sur ce bilan. Dans la région de Dakar, nous avons commencé par le département de Pikine qui compte 16 communes.

Nous y avons installé officiellement nos cellules et nous avons tenu à donner, dans le cadre de la formation et de l'information, des éléments plus justes des réalisations du gouvernement en faveur des personnes du troisième âge et des autorités religieuses.

La contribution du Conseil national des Sages Républicains à la réélection de son candidat, le Président Macky Sall consistera à relever le défi de la participation massive des personnes du 3e âge au scrutin de février 2019. L'objectif visé est d'enrôler 300.000 électeurs dont 200.000 des cellules du conseil des régions de Dakar, Thiès et Diourbel.

Vous avez décidé de vous concentrer sur les régions de Dakar, de Thiès et de Diourbel. Cela a-t-il un lien avec le fort électorat que concentrent ces trois zones ?

Tout à fait. Nous avons fait la moyenne et nous pensons que ces trois régions renferment près de 70 % de l'électorat national. Agir donc par-là, c'est déjà aider à l'organisation et à la mobilisation en faveur du président de la République Macky Sall.

Il faut matérialiser, animer, former et outiller ceux qui sont appelés, demain, à descendre sur le terrain pour battre campagne en faveur de notre candidat. Certes, nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais nous nous y préparons en animant nos instances de base.

Ces trois régions-là seront certes les plus disputées, mais la réalité c'est que, aussi, la Coalition présidentielle a eu du mal à y remporter de manière nette les dernières législatives. Est-ce l'une des raisons qui vous ont poussé à les cibler ?

Tout à fait. Nous ne pouvons pas nier cette donne. C'est pourquoi le Conseil des Sages a décidé de se concentrer particulièrement sur ces trois régions que nous appelons « l'axe électoral utile » où la coalition présidentielle affiche quelques faiblesses. Nous en sommes conscients.

Nous allons organiser, dans les dix départements de cet « axe électoral utile », deux activités majeures : Une journée de réflexion pour identifier les forces et les faiblesses de la coalition et proposer les mesures à prendre afin d'assurer la victoire du candidat Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2019 ; un séminaire de formation pour le renforcement des capacités des Sages en communication sur les réalisations sociales du gouvernement en faveur des personnes du 3e âge. Nous irons partout pour donner la bonne information car étant convaincus que celui qui gagne l'axe Dakar-Thiès-Diourbel est parti déjà rassuré.

Et vous êtes optimistes pour la victoire de la coalition présidentielle dans ces trois régions ?

Nous sommes très optimistes et nous travaillons pour cela. Nous allons outiller les cellules communales, lesquelles, à leur tour, vont outiller leur base.

Pourquoi, dans la vulgarisation du bilan du gouvernement, avez-vous décidé de mettre l'accent sur l'aspect social ?

Nous avons choisi l'aspect social parce que 2018 a été décrétée « Année sociale » par le chef de l'Etat. Et cela concerne l'ensemble des Sénégalais sans clivage politique. Il fait des efforts dans ce domaine que nous voulons vulgariser, faire voir et partager.

C'est des actions concrètes posées par le gouvernement pour améliorer le bien-être des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Nous allons faire voir, d'une manière objective et palpable, ce que le gouvernement a fait pour les personnes du troisième âge et pour leurs familles.

Pensez-vous que le président Macky Sall a un bilan qui puisse le faire réélire dès le premier tour ?

Le bilan se défend de lui-même, mais il faut le porter. C'est pourquoi nous amenons les outils pour une meilleure vulgarisation de ce bilan. Le bilan à lui-seul ne peut pas se défendre. Si les gens regardent du point de vue réalisation, s'ils sont objectifs, cela passe comme lettre à la poste.

Mais nous savons que de l'autre côté, il y a des ambitions et des gens qui disent que rien n'a été fait par le gouvernement.

Nous allons leur prouver le contraire et expliquer tout ce qui a été fait. Il reste naturellement des choses à faire, mais pour les faire, il faut que le président Macky Sall soit réélu. Sinon, il y aura de l'inachevé.