Par ailleurs, le Président Alassane Ouattara a précisé qu'aucune obligation n'est faite à un parti politique de faire partie du Rhdp unifié. « Nous attendons la validation de l'Accord politique et des statuts pour former un gouvernement Rhdp.

Et ensuite, procéder au dépôt des textes fondateurs au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. « Ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020.

Pas seulement jusqu'en 2020 mais au-delà de 2020 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire... Depuis huit ans, notre pays connaît des avancées remarquables, dans tous les domaines. Ces résultats, nous les avons obtenus grâce au courage, à la solidarité et à la détermination de chacune et chacun d'entre nous », se souvient-il.

« Le parti unifié Rhdp, est véritablement une chance pour nous et pour les générations à venir. C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale.

