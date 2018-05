Cote d'Ivoire: Buteurs africains - L'Ivoirien Nicolas Pépé ne perd pas le nord

Le premier but du Camerounais Felix Eboa Eboa en pro - un bon coup de boule - n'a pas suffi à épargner un revers 3-1 à l'En Avant Guingamp, à Dijon. Le Centrafricain Cédric Yambéré (frappe en pivot) et le Tunisien Naïm Sliti (reprise du plat du pied) ont eu les derniers mots.

Lille a peut-être sauvé sa place en Ligue 1, ce 6 mai 2018, et le club nordiste le doit encore à son attaquant-vedette, Nicolas Pépé. L'Ivoirien a ouvert le score en déviant un centre, avant de donner la victoire 3-2 aux Lillois en crochetant un portier toulousain trop téméraire. A noter aussi le coup franc surpuissant et superbe du Malien Yves Bissouma.

Le Standard Liège a balayé le Racing Genk 5-0 et le Marocain Mehdi Carcela n'a pas été en reste dans cette histoire, avec une frappe lointaine et un tir enroulé.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.