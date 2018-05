Sénégal: Présidentielle 2019 - « Alternance démocratique / Disso » lancée

Des leaders de l'opposition dont Modou Diagne Fada (Ldr/Yessal), Abdoulaye Baldé (Ucs) Samba Bathily (parti convention et démocratie du Sénégal), Modou Fall et Déthié Diouf ont lancé un cadre dénommé «coalition pour une alternance démocratique/Disso » afin de participer à la présidentielle de 2019.

«Il s'agit d'une coalition politique et électorale bâtie autour d'un pacte d'unité et de progrès et de solidarité. Une entente qui s'inscrit dans l'avenir et qui s'adossera sur trois principes fondamentaux que sont l'inclusion, la responsabilisation et le consensus.

La coalition entend jouer un rôle déterminant à l'élection présidentielle et aux locales de 2019. A cette fin, notre coalition produira dans les semaines prochaines un programme de gouvernance commun autour d'une candidature commune», a expliqué, Nicole Gackou au nom des leaders.

Elle a aussi rapporté que leur projet touchera, entre autres, la redéfinition des rapports avec les partenariats bilatéraux et multilatéraux, la révision des relations entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'accès effectif de l'opposition aux médias d'Etat et les changements «plus que nécessaire» de notre mode de scrutin aux élections législatives et locales.

Quant à Modou Diagne Fada, il a annoncé la mise sur pied d'un «programme d'urgence de gouvernement». «Un programme qui ne va oublier aucun secteur de développement économique et social. Un programme pour remettre ce pays au travail», a-t-il détaillé.