Madvy Dusty Kiemba, designeur congolais et créateur de la marque Etienne Eusty, a présenté sa… Plus »

Son corps a été retrouvé le vendredi 04 Mai au matin, dans un parc forestier, du quartier de Diata. Le Gouvernement du Sénégal condamne énergiquement ce meurtre et demande qu'une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et circonstances de la mort de notre compatriote.

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a appris, avec tristesse et consternation, le décès de notre compatriote Mansour Nalla Bâ en République du Congo Brazzaville.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.