Gabon/Cameroun: Tournoi Football Kalara 2018 - Cameroun 2 - Gabon 1

Tradition respectée

Le temps est doux. Il est 17h10'. Les deux équipes font leur entrée sur l´aire de jeu du complexe sportif Chant d´Oiseau à Anderlecht, sous la conduite de l´arbitre camerounais Arnaud Nzesseu de première provinciale en Belgique.

Le public estimé à près d´un millier a longtemps pris place dans les gradins ; parmi les spectateurs des hommes politiques et administratives d de la ville, les responsables des associations et les équipes vétérans ayant pris part au tournoi Solidarité Kalara 2018

Dès l´entame du match, ce sont les gabonais qui prennent très vite le contrôle du match grâce à un milieu de terrain très mobile où Ndong Emane, Londo Dieudonné et David Abdel ne laissent aucune chance à une équipe camerounaise qui a de la peine à rentrer dans le jeu. Le gardien camerounais Eboué est constamment sollicité. Mais de temps en temps, le capitaine Jacques Missè Missè et Joël Epalle tentent quelques incursions dans la défense gabonaise en tentant de passer par les couloirs (17' et 22') , tandis que Jean2 Makoun et Bayamba essaient de transpercer le premier rideau défensif gabonais installé au milieu du terrain.

A la 28', Gioavani Ebe et Loic Mangan échappent à la vigilance de Eric Matoukou, Epane Gaucho et Serge Mimpo. C´est tout logiquement que le Gabon ouvre le score par Owono à la 31'. Le public exulte de joie. Le match s´intensifie lorsque l´arbitre décide de renvoyer les deux équipes dans les vestiaires.

A la reprise, le coach Moukoko Mozer du Cameroun procède à trois remplacements. Bayamba, Alain Kom et Mvodo cèdent leur place à Charly Simo, Eric Djemba Djemba et Bernard Tchoutang. Ce réaménagement va faire du bien à l´équipe camerounaise. Elle devient plus incisive et multiplie les offensives. Les deux équipes se donnent coup pour coup. Alex Loudou, le gardien gabonais, désigné homme du match, sort le grand jeu ; il fait désormais face aux assauts de l´attaque camerounaise menée par Bernard Tchoutang. C´est d´ailleurs ce dernier qui va permettre au Cameroun d´obtenir l´égalisation à la 60', á la suite d´une bonne coordination déclenchée par Jean2 Makoun, Djemba Djemba et Essa Mvondo.

Le Cameroun manque de saler l´addition par le même Bernard Tchoutang. C´est que, après avoir mystifié la défense gabonaise, pris à contre-pied le gardien gabonais, il va malheureusement placer le cuir sur le poteau droit des buts adverses. Nous sommes à la 64'. Même chose à la 68', lorsque d´un tir tendu des 20 mètres, il propulse le ballon sur la barre transversale des buts gabonais alors que le public crie au But. Pendant ce temps, l´équipe gabonaise plie et ne cède pas. Giovani Ebe, Duchamp, Essono Alexis, aras tenter de calmer le jeu, mais c´est sans compter avec la puissance de l´attaque camerounaise.

Les dernières minutes du match vont être difficiles pour les internationaux gabonais. Acculée jusqu´á leur dernier retranchement, la défense gabonaise va finir par céder, contraignant alors Loic Mangan à marquer contre son propre camp. 72´, Cameroun 2 -Gabon 1.

Cesar Bruxelles, champions!

Immédiatement après l´affiche-vedette ayant opposé les anciennes gloires camerounaises et gabonaises, s´est déroulée la finale du tournoi de football " Solidarité Kalara 2018". Celle-ci a connu la victoire, 1-0, de l´équipe de Cesar Asbl sur celle de Vétérans "3-0" de Bruxelles. Pendant près d´une heure, les deux équipes vétérans ont livré un match de très belle facture au public, clôturant ainsi une longue journée de football.

Joël Epalle, un parrain modèle

Au final, tout est bien qui finit bien grâce á l´organisation minutieuse de l´évènement organisé depuis près de six ans par l´association Kalara Belgique. Mais au-delà de la personne de Germain Monè et de son équipe, il y a un Homme, Joël Epalle, ancien international camerounais et parrain de l´évènement qui non seulement a choisi d´associer son image á la noble cause poursuivie par cette association, à savoir, donner du matériel scolaire aux enfants défavorisés du Cameroun, mais s´investit à fond afin que l´évènement connaisse le succès et la notoriété qui est le sien aujourd´hui.

Tous ceux qui étaient présents hier au complexe sportif d´Anderlecht ont dû encore constater l´engagement et le sérieux avec lequel Joël Epalle assume ses responsabilités de parrain de l´association Kalara Belgique. Calme et toujours disponible, il s´assure que tout marche bien. L´homme a toujours le mot juste pour apaiser, convaincre et indiquer la voie à suivre. Joël Epalle , c´est le parrain qui prêche par l´action et qui rassemble.

Equipes

Onze entrant

Cameroun

Eboue (gardien)

Mimpo - Matoukou- Modo- Epane

Makoun- Kom- Bayamba

Epalle- Misse Misse- Mvodo

Coach: MOukoko Mozer

Gabon

Loundou Alex (gardien)

Essono- Landry Pierre- Ndong- Duchamp

Londo- Owono- David Abdel-

Faras-Mangan- Giovani

Remplaçants

Cameroun

Djemba Djemba

Tchoutang

Kima

Essa Mvodo

Charly Simo

Gabon

Junior Rolin

Ivala Yannick