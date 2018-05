Djibouti: Coopération militaire - Un exercice conjoint de soldats français et djiboutiens

L'opération que vient de mener le 5e régiment interarmes d'outre-mer (5e Riaom) des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) entre dans le cadre d'un partenariat, a-t-on appris.

Quelque sept cent cinquante militaires équipés de deux cents véhicules viennent d'effectuer un entraînement conjoint dans le cadre d'actions de partenariat et de combats conduits en zone désertique.

Pendant quinze jours, cent neuf lieutenants encadrés par leurs formateurs des écoles d'armes ont été intégrés aux unités du 5e Riaom, à savoir les appuis artillerie et génie de la 6e compagnie, les pelotons blindés et les pelotons de reconnaissance ainsi que d'investigation du 3e escadron, les sections d'infanterie sur véhicule de l'avant blindé de la première compagnie du régiment ainsi que les hélicoptères de reconnaissance et de manœuvre du détachement de l'aviation légère de l'armée de terre.En faisaient également partie de l'exercice interarmes, interarmées et interalliés, des militaires djiboutiens provenant du régiment blindé camp Cheick-Osman et du régiment d'artillerie.

Les militaires français du 5e Riaom ont partagé leur expertise du désert avec les militaires djiboutiens, pour permettre aux officiers élèves d'acquérir les savoir-faire nécessaires à la survie en zone aride (Abris, protection, alimentation et hydratation) et au service en campagne (Stationnement, déplacement pédesre et en véhicule, combat et tir en milieu désertique).

Parmi les phases les plus marquantes, il y a eu deux séquences d'aguerrissement au centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert d'Arta-Plage, des parcours de tirs interarmes de jour comme de nuit sur les complexes de tir du désert du Qaïd et de Koron, des phases de combat conduites à partir d'une base avancée temporaire dans le désert et deux exercices en terrain libre dans la région d'Ali Sabieh.

In fine, cet entraînement a permis un partage de savoir-faire et de conforter l'aspect interarmées et interalliés de la coopération opérationnelle franco-djiboutienne. Quelque mille quatre cent cinquante militaires FFDj sont implantés à la base opérationnelle avancée de Djibouti, selon un traité de coopération de défense signé en 2011. Les forces françaises stationnées à Djibouti soutiennent leurs partenaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'est en vue de consolider leurs capacités militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux opérations de maintien de la paix.