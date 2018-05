Maroc: La troupe du "Théâtre national" clôture sa tournée africaine à Libreville

La troupe du Théâtre national a donné, jeudi et vendredi, à Libreville, une nouvelle jeunesse à sa pièce à succès "Ja Ou Jab", en clôture de sa tournée africaine entamée le 16 avril dernier à Tunis.

Jouée sur les planches de la Chambre de commerce de la capitale gabonaise, la pièce n'a manifestement pas perdu de son aura des débuts des années 2000 comme en témoigne l'interaction du public de tous âges présent qui riait aux éclats grâce aux jeux de mots et situations audacieuses et comiques des comédiens chevronnés.

Dans une déclaration à la MAP, la star de l'humour Mohamed Al Jem a souligné que sa troupe a eu de la chance cette année de se produire en Afrique dans le cadre du projet artistique initié par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, se disant très satisfait de l'accueil des plus chaleureux qui a été réservé à sa troupe dans les différents pays africains où elle a joué.

Et d'expliquer que sa tournée africaine qui a commencé en Tunisie, le 16 avril dernier, a fait escale dans les pays subsahariens en commençant par le Sénégal puis la Côte d'Ivoire avant de terminer au Gabon, notant que ce périple a été l'occasion de rencontrer la communauté marocaine établie en Afrique avide de l'art et de la culture marocains.

Cette tournée qui prend fin ici à Libreville a été un succès en termes d'afflux du public et son interaction, s'est-il réjoui, relevant que le plus important, c'est que l'objectif fixé par cette initiative a été atteint, en l'occurrence nouer les contacts avec les Marocains du monde en particulier ceux de l'Afrique et faire découvrir le progrès de l'art et la culture dans le Royaume aussi bien aux membres de la communauté marocaine qu'à la population locale des pays d'accueil.

Par ailleurs, le ténor de l'humour marocain a annoncé que la troupe du Théâtre national a plusieurs projets artistiques qui sont en cours d'étude.

Ecrite par Mohamed Al Jem et mise en scène par Abdellatif Dechraoui, "Ja Ou Jab" est interprétée par Nezha Regragui, Malika El Omari, El Hachmi Ben Omar, Souad Khouyi, Abdelkader Bouzid, Mohammed Ben El Bar et Karima Khatouri. La pièce aborde de manière subtile grâce à un humour coquin plusieurs questions à caractère social et familial d'actualité comme l'opportunisme, l'immigration et le chômage.

La tournée de la troupe du Théâtre national s'inscrit dans le cadre du projet artistique initié par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, visant à faire la promotion de la culture marocaine, et ce en permettant à une quarantaine de troupes nationales d'aller à la rencontre de l'ensemble des Marocains du monde à travers des tournées tout au long de l'année dans leurs pays d'accueil.

Ces troupes donneront, au total, quelque 180 spectacles et présentations, dont certains en amazigh et en arabe classique, dans des pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.