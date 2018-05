Algérie: Merzak Allouache appelle les jeunes cinéastes à chercher des fonds de financement commun

S'agissant de ses projets, M. Allouache a fait savoir qu'il était en train de tourner un nouveau film, sans fournir d'amples détails, indiquant qu'il était actuellement occupé à accompagner la distribution et la projection de son film "Madame courage" dans les salles de cinéma algériennes, par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), et dont l'avant première est prévue ce mois-ci à la salle Atlas (Bab El Oued).

Invité d'honneur de la 3e édition du cinéclub, organisé mensuellement par le Centre national de la Cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), M. Allouache a affirmé que "les cinéastes doivent s'6enquérir de l'opération de distribution et de montage financier.

