Algérie: OAT - Atelier régional de formation à Alger dédié aux informations statistiques sur les marchés du travail

- Les participants aux travaux d'un atelier régional de formation dédié aux informations statistiques sur les marchés du travail dans les pays arabes, ouvert dimanche à Alger, s'attèlent à examiner des mécanismes novateurs en matière d'informations statistiques spécifiques au marché du travail dans les pays arabes.

Organisée par l'Organisation Arabe du Travail (OAT) en partenariat avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, cette rencontre de deux jours, vise à dégager une série de recommandations pour identifier les voies et les méthodes modernes permettant d'alimenter le réseau arabe en informations sur les marchés du travail en données statistiques nécessaires outre les modalités d'élaboration des rapports en la matière.

Elle vise, également, à appuyer les études et les stratégies arrêtées au niveau des pays arabes par les informations nécessaires sur le marché du travail, et ce à l'aide de moyens modernes visant le renforcement des mécanismes dédiés à la lutte contre le chômage, au développement des politiques d'emploi et à l'utilisation optimale des ressources humaines qualifiées en fonction des besoins du marché arabe du travail.

Outre la participation de représentants des départements ministériels concernés, des organisations patronales et des organisations de travail, cet atelier verra la participation des parties intervenant dans la production de l'information statistique dans le domaine du marché de travail à l'instar de l'Office nationale des Statistiques afin de recueillir le plus de données statistiques relatives à l'emploi et au chômage.

A ce titre, les participants discuteront des différents mécanismes de coordination en matière d'échange d'informations sur le marché arabe du travail pour contribuer à l'alimentation régulière du réseau arabe en informations nécessaires.

Intervenant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale Mourad Zemali a réitéré "l'attachement de l'Algérie à la consolidation de la coopération" dans le cadre de l'OAT afin de parachever la création du réseau arabe des informations sur le marché du travail, et l'échange d'informations afin de s'y appuyer pour la prise de décisions, outre l'ouverture du dialogue afin de connaitre les avis des jeunes et les rôles qu'ils souhaitent jouer au service de leur société.

A ce propos, le ministre a indiqué que "l'Algérie a accompli, sous la direction éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d'importantes réalisations en matière de modernisation du Service public à travers l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et la réhabilitation des structures, citant à ce titre le Service public de l'emploi notamment l'Agence nationale de l'Emploi (ANEM).

Soulignant que ces mesures ont permis "le renforcement des capacités en termes de collecte et d'analyse de données, la modernisation du système d'information sur le marché du travail et l'actualisation de la nomenclature algérienne des métiers et des professions, M. Zemali a précisé que ces informations permettent aux secteurs d'orienter les systèmes de formation pour garantir "une main d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché".

Par ailleurs, le ministre a affirmé que cet atelier régional vise à faire connaitre les mécanismes du système d'information du réseau et à assurer une formation sur les méthodes de son alimentation en données et informations sur le marché du travail à travers la coopération avec les producteurs des informations statistiques.

De son côté, le directeur général de l'OAT, Faiz Ali El Metiri a mis en avant "la nécessité de développer la statistique arabe pour être au diapason des expériences les plus récentes, et ce, à travers la création d'un mécanisme développé de statistiques et la fourniture de données permettant le développement et l'amélioration des indicateurs de ressources humaines au niveau du marché arabe de l'emploi".

Il a fait savoir que l'OAT s'attelait à l'élaboration d'un projet de réseau arabe du marché de l'emploi, qui constituera "un noyau permettant la création d'une base informatique sur les marchés de travail dans les pays arabes contribuant à la promotion des politiques liées à la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, dont le taux atteint 17% dans la région arabe principalement parmi les jeunes".