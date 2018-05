Algérie: Tizi-Ouzou - Portes ouvertes sur les musés et les palais de culture

A ce propos, elle a indiqué, que la direction de la culture, le ministère de la culture et le Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), travaillent "en étroite collaboration" pour réaliser cet objectif".

Celui-ci, a-t-elle ajouté, "permettra à la wilaya de rassembler et de mettre en valeur l'ensemble de son patrimoine dont plusieurs sites et objets traditionnels, bijoux, poterie, robe kabyle, méritent d'être catalogués au patrimoine universel de l'Humanité", à l'instar de la "chedda", costume traditionnel tlémcenien, de la Casbah et des ruines romaines de Tipasa.

Placées sous le thème "l'apport des mussées et les palais de culture dans la transmission du patrimoine aux générations futures", la manifestation qui s'étalera jusque au 9 mai, a pour objectif de "mettre en valeur le rôle des musés dans la sauvegarde de nôtre mémoire, étant la première institution garante de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine", a souligné la directrice de la culture, Mme Goumeziane.

