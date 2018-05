Algérie: Mebarki et le DG de l'OAT examinent le partenariat dans la formation professionnelle

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a examiné dimanche à Alger, avec le directeur général de l'Organisation arabe du travail, Fayez Ali El Matiri, plusieurs axes de partenariat bilatéral en matière de formation professionnelle, a indiqué un communiqué du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Lors de cette audience, les deux parties ont convenu d'examiner la possibilité de créer un programme d'échange et de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle, dans une approche de coopération multilatérale interarabe, en privilégiant plusieurs axes de coopération, précise la même source.

Ces axes de coopération portent sur un appui à la formation des formateurs et de l'encadrement managérial, la modernisation des moyens technico-pédagogiques d'appui à la formation, un échange de bonnes pratiques dans le domaine du pilotage et de l'ingénierie de l'enseignement professionnel et technique, l'échange de documents et un appui méthodologique pour la conception de manuels pédagogiques pour l'enseignement professionnels.

Il s'agit également de l'organisation conjointe de manifestations scientifiques relatives au suivi de l'insertion professionnelle des diplômés du système de formation et d'enseignement professionnels et l'appui pour la modernisation du système d'information statistique, lié à la formation professionnelle et la mise en place d'un dispositif de suivi de l'insertion professionnelle.

Les entretiens entre les deux parties ont porté aussi sur les voies et moyens de développer des partenariats et des échanges entre les pays arabes, dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, en tant que moyen permettant de faciliter l'employabilité des jeunes et leur insertion dans le monde du travail.

Lors de cette entrevue, M. Mebarki a présenté les caractéristiques du système algérien de formation et d'enseignement professionnels, tout en soulignant l'orientation qui a été donnée par le Gouvernement, de privilégier les modes de formation faisant intervenir l'entreprise dans l'acte pédagogique pour favoriser l'employabilité des apprentis, et répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées.

Il a également mis en évidence les synergies et les complémentarités entre son secteur, et les dispositifs de promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle.

En visite de travail en Algérie, à l'occasion de la tenue d'un atelier régional sur "Le réseau arabe dédié aux informations sur le marché du travail", le DG de l'OAT a souligné l'importance du développement de la formation technique et professionnelle, pour accompagner les programmes d'investissement et de relance économique, et les similitudes entre les pays arabes quant aux défis auxquels font face les systèmes d'éducation et de formation, en soutien à la compétitivité des entreprises.

Il a réaffirmé, en outre, la disponibilité de l'OAT, conformément à son mandat, à appuyer les mesures multiformes de reformes entreprises par le secteur de la formation professionnelle en Algérie, et à faciliter les échanges avec les pays arabes.