Afrique: L'USM Alger ne rigole pas

Comme il fallait s'y attendre, l'USM Alger, demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des champions, a pris dimanche les commandes du groupe D de la Coupe de la confédération Total, à la suite de son large succès sur les Tanzaniens de Young Africans (4-0).

Oussama Darfalou, le buteur maison des rouge et noir débloque la situation très rapidement à la 4e minute à la suite d'une belle tête, sur un centre de Rabie Meftah. Les Usmistes vont confondre par la suite vitesse et précipitation. Ils ratent un nombre incalculable d'occasions jusqu'à la demi-heure de jeu. Le défenseur Farouk Chafaï réussit le break. Il reprend un corner de Faouzi Yaya, d'un tir puissant met la balle hors de portée du gardien Rostand Youthe Jehu.

Les Tanzaniens abdiquent et laissent les Algérois dominer les débats. Abderahmane Meziane va sonner l'alerte de but encore une fois à la 54e minute. Après avoir débordé deux défenseurs, il enchaîne avec un boulet de canon qui ne laisse aucune chance au portier adverse. 3-0 pour l'USMA qui insiste puisque le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche transforme un pénalty avec brio dans les arrêts de jeu pour porter le score à 4-0.

Un succès important pour l'USMA qui profite du nul entre Rayon Sports et Gor Mahia pour se poser en premier leader d'un groupe dont il est le favori.

Les Algérois se rendront au Kenya dans dix jours pour affronter Gor Mahia, tandis que Young Africains accueillera Rayon Sports.

Réactions

Miloud Hamdi (entraîneur de l'USM Alger)

"Tout d'abord, il ne faut surtout pas croire que notre mission a été facile ce soir. On a eu affaire à un adversaire respectable. Peut être que l'absence de certains de ses joueurs a fait mal aux Tanzaniens. Mais ce que je retiens le plus est l'attitude de mes joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain et qui ont amplement mérité ce succès. Le fait d'avoir rapidement mené au score nous a facilité la tâche. Nous sommes heureux d'avoir remporté une telle victoire. On ne pouvait rêver mieux pour nos débuts dans la poule. Il est clair que cette victoire va nous faire du bien pour la suite de notre parcours dans la compétition".

George Lwandamina (entraîneur des Young Africans)

"On savait que notre mission allait être difficile contre une bonne équipe de l'USMA forte d'une grosse expérience en Afrique. Nous avons abordé ce match amoindri par l'absence de plusieurs joueurs. Cela nous a compliqué la tâche. Maintenant, on doit tourner la page et penser à nos prochaines rencontres. On n'est pas encore hors course. Il reste quinze points à prendre et nous allons tout faire pour nous ressaisir".