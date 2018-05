Aussi, le président de la République a reconnu le mérite des acteurs du monde rural pour avoir cultivé l'excellence par la qualité des produits exposés. Il s'agit entre autres de la race améliorée de bovins, ovins et volaille, fruits et légumes.

Un secteur joue un rôle non négligeable dans le développement économique du Mali et qui s'exerce par au moins 70% des Maliens.

Ce qui est important quand on sait nombre de porteurs de projets ont des difficultés à accéder au financement bancaire. Cela se ressent surtout au niveau des promoteurs de petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industrielles (PMI), évoluant dans le secteur de l'agro-industrie.

