Nigeria: Le Secteur non pétrolier et hors agriculture continue de décliner

Selon un récent rapport de la Banque Mondiale sur le Nigéria, intitulé Connecting to Compete, l'économie nigériane est sortie de la récession en 2017, mais son secteur non pétrolier et hors agriculture a continué de décliner.

En effet, le taux de croissance économique a été de 0,8%, tiré par une expansion du secteur pétrolier (+5%) et une croissance soutenue de l'agriculture (+3,4%). Le secteur non pétrolier et hors agriculture s'est contracté (-0,6%) car la demande globale est demeurée faible, tout comme le crédit au secteur privé.

Comme les secteurs à forte intensité de main d'œuvre ont continué à se contracter, les taux de chômage et de pauvreté ont augmenté en 2017 pour s'établir respectivement à 18,8% (au 3 e trimestre) et 49,2%.

L'excédent du compte courant de la balance des paiements s'est renforcé, passant de 0,7% du PIB en 2016 à plus de 2% du PIB en 2017. La Banque Centrale du Nigeria a significativement resserré sa politique monétaire et maintenu la stabilité du taux de change.

La croissance de la masse monétaire au sens large est tombée à 2% en 2017, contre 18% en 2016. Le stock de la dette du Gouvernement Fédéral est demeuré faible (19,1% du PIB à fin 2017), mais le service de la dette pèse de plus en plus sur le budget (70% des recettes du Gouvernement Fédéral). La reprise économique devrait être lente et largement impulsée par le secteur pétrolier.