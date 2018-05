Angola: Des nouveaux avions à Luanda en 2019

Huit millions 400 mille euros sont la valeur mise à disposition par l'Union européenne et l'Institut… Plus »

Ce projet résulte d'un financement conçu par un syndicat bancaire composé et conduit par la banque angolaise BNI et par les Banques de Développement Afrexim, basé en Egypte et EDC-Export Development Canada.

Le consortium est composé de neuf actionnaires, notamment la TAAG, actionnaire majoritaire, ENANA, Bestfly, Air Jet, Air 26, Air Guicango, Diexim, SJL et Mavewa, et évalué à 143 millions 400 mille dollars dans la perspective d'opérer avec les aéronefs de type DH8-Q400.

Ces aéronefs seront garer dans quatre bases régionales, notamment la base nord, à Cabinda, Sud à Lubango, Est à Luena (Moxico) et dans la zone centrale du pays, aura comme base l'aéroport de Catumbela (Benguela), faisant un pont aérien avec Luanda et garantissant le transport interprovincial.

Dans une déclaration faite en exclusivité à l'Agence Angola Presse (Angop), en marge de la signature du contrat pour l'acquisition de six avions entre le nouvel opérateur angolais de vols domestiques, Air Conection Express, et la canadienne Bombardier.

