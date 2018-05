Ile Maurice: Metro Express - Une partie de la route Richelieu fermée à partir de ce lundi

Voilà qui devrait à nouveau donner «malad latet» aux usagers de la route. À partir de ce lundi 7 mai, une partie de la route Richelieu sera fermée à la circulation. En raison notamment des travaux liés au Metro Express.

Ainsi, la circulation le long de la route Richelieu vers Black River Road (A3) de Port-Louis-St Jean Road (A1) et vice versa ne sera pas autorisée. De ce fait,

la circulation le long de la route A1 vers A3 et résidence Richelieu sera dirigée directement vers sa jonction à Montée S et la circulation le long de la route A3 vers A1 et la zone industrielle de Coromandel sera dirigée directement vers sa jonction à Montée S.

Toutefois, l'accès aux résidents sera autorisé des deux côtés de la route Richelieu jusqu'à la fermeture.

Au ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun, on indique que des panneaux de signalisation seront installés pour informer et guider les usagers de la route.