Ile Maurice: Ile-aux-Aigrettes - Collision inévitable avec le bateau de Hervé Duchenne, selon le skipper Steve Adeline

Les éléments de la garde-côte ont vu un autre corps qui flottait un peu plus loin. Il s'agissait de Maria Duchenne. «Elle respirait toujours. Sa fille a été alertée et elle a transporté la sexagénaire à la clinique Fortis Darné», dit-il. Selon nos informations, Maria Duchenne aurait subi une intervention chirurgicale.

Steve Adeline, un habitant de St-Hubert, a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a donné sa version des faits au poste de police de Blue-Bay, en compagnie de son homme de loi, Me Assad Peeroo, et a été relâché sur parole.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.