Ile Maurice: Sutyadeo Moutia - «La drogue est très présente dans les villages aujourd'hui»

Sutyadeo Moutia se désole, lui qui avait commencé son engagement très jeune pour être au service des habitants de son Triolet natal. D'ailleurs, il y réside toujours. En 1979, il est le seul candidat de son groupe à se faire élire. Un an plus tard, il succède à Armoogum Parsuramen à la présidence du conseil de district de Pamplemousses-Rivière-du-Rempart.

Comment en est-on arrivé là ? «Pris pardes préoccupations matérielles, nous ne nous sommes pas rendu compte que nos valeurs se perdaient», pense l'ancien ministre. «Les parents n'accordent plus de temps à leurs enfants. Et c'est dommage que les jeunes préfèrent les réseaux sociaux que de côtoyer des aînés.»

Ancien conseiller de village, Sutyadeo Moutia est resté très proche des villageois. Il s'alarme de la disparition de la vie communautaire dans les régions rurales. La prolifération de la drogue l'inquiète. «En ce moment, il y a un vide. Et les après-midi, les jeunes se réunissent devant la boutique et se jettent sur la bouteille de bière. Fatalement, les plus influençables se retrouveront à consommer de la drogue», dit-il. «Dans le temps, quand on évoquait la question de toxicomanie, on ne pensait pas aux régions rurales. Aujourd'hui, la drogue est très présente dans les villages.»

L'ex-ministre s'inquiète que les jeunes ne s'intéressent plus aux activités artistiques. «Aujourd'hui, il y a très peu de jeunes parmi les artistes qui exposent ou qui font du théâtre, par exemple», avance-t-il. Mais que proposons-nous à ces jeunes ? «Jadis, les fédérations de jeunesse proposaient des activités aux jeunes. Les clubs permettaient à ces derniers de côtoyer des aînés. Et la transmission des valeurs se faisait.»

Pour se détendre, le politicien se livre à son passe-temps préféré : la peinture. «Je peins depuis mes années de collège. Quand je me suis engagé en politique, je n'avais pas autant de temps. Maintenant, je me rattrape», dit celui qui a été pendant longtemps enseignant à l'International College, à Triolet. Verronsnous un jour une exposition de Sutyadeo Moutia ? «Je réalise des tableaux pour mon plaisir», répond-il.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.