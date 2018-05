Ile Maurice: Affaire Tika - Le DPP doit déterminer s'il y a matière à poursuite au criminel

Le dossier sera remis, ce lundi 7 mai, au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Le ministère du Travail a bouclé son enquête sur l'affaire «tika», impliquant la direction de l'hôtel The Residence et une employée. Cette dernière se sent lésée dans ses droits après qu'on lui a interdit le port du «tika».

Le DPP devra déterminer s'il y a matière à poursuite au criminel sous l'article 4 de l'Employment Rights Act, qui protège un salarié contre la discrimination au travail. Le dossier a aussi été remis au commissaire de police et à la National Human Rights Commission. Qui plus est, étant donné que la Commission conciliation et médiation n'a pas pu régler cette affaire, elle sera référée à l'Employment Relations Tribunal.

De son côté, la direction de l'hôtel s'est engagée à ne prendre aucune action disciplinaire à l'encontre de l'employée et a maintenu sa décision jusqu'ici. Elle préfère qu'une instance juridique statue. La direction insiste sur le fait qu'elle respecte les lois et que le port du sindoor, du mangalsutra et du thali est autorisé.