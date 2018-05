Ile Maurice: Mauritius Tourism Promotion Authority - Arvind Bundhun nommé directeur

Il avait deux annonces importantes à faire. Face à la presse, ce lundi 7 mai, le ministre du Tourisme a révélé la nomination d'Arvind Bundhun au poste de directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Ce dernier, indique Anil Gayan, a travaillé pendant de nombreuses années au sein du groupe Beachcomber et a une riche connaissance du domaine du tourisme.

L'autre annonce du ministre concerne la tenue d'une conférence sur la numérisation et le tourisme durable (International Conference on digitalisation and sustainable tourism). Celle-ci se tiendra les 23 et 24 mai, à l'hôtel Le Méridien, et réunira plusieurs pays étrangers. «En 60 ans d'existence, c'est bien la première fois que nous organisons une telle conférence. Et nous voulons, à travers cet échange, avoir plus d'idées pour relever de nouveaux défis dans le monde du tourisme.»

L'objectif, indique Anil Gayan, est d'attirer davantage de touristes à Maurice. D'autant que «le tourisme est la seule industrie qui peut faire vivre un pays». Jusqu'à présent, ajoute le ministre, seize pays ont répondu favorablement à l'invitation. Et pour brasser large, le ministère du Tourisme a aussi invité plusieurs chaînes, dont la BBC et Zee TV.

En outre, une soirée de récompenses dédiée aux personnes qui ont longuement contribué à l'industrie du tourisme est prévue dans la soirée du 23 mai.