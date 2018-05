Ile Maurice: Air Mauritius - Vols de l'A350 perturbés, l'intersyndicale des pilotes rencontre Somas Appavoo

«L'A350 est cloué au sol à cause d'un souci technique», affirme un préposé d'Air Mauritius (MK). D'insister, «nous n'avons pas de problème de pilotes». N'empêche, plusieurs vols ont dû être reprogrammés depuis samedi 5 mai (voir plus loin). Face à tous ces problèmes, l'intersyndicale des pilotes rencontre le Chief Executive Officer Somas Appavoo et le président du conseil d'administration de la compagnie d'aviation nationale ce lundi 7 mai.

Un problème technique sur un A350-900 a forcé MK à reprogrammer plusieurs vols, a indiqué la compagnie dans trois communiqués d'affilée, hier soir, dimanche 6 mai. Précisant que Le Morne Brabant faisait l'objet d'une maintenance «recommandée par Airbus» à la suite d'un problème technique.

D'autres perturbations à prévoir

D'autres perturbations sur la ligne Maurice-Charles de Gaulle, avec l'A350, sont à prévoir dans les jours qui viennent, ajoute Air Mauritius. Ainsi, le vol MK304, qui devait décoller pour Charles de Gaulle, ce soir, lundi 7 mai à 22 h 35, partira finalement demain à 14 h 45.

Le Morne Brabant et le Pieter Both sont les deux A350-900 acquis depuis octobre dernier par Air Mauritius. C'est sur un A350-900 que le commandant de bord Frédéric Gébert a réduit la puissance des deux moteurs, alors que l'appareil était en plein ciel. L'incident s'est déroulé le 24 mars, sur le vol MK 045, entre Paris et Maurice.

Même si l'on qualifie cette situation «d'incident mineur» au sein de MK, des sanctions sont imminentes contre le commandant de bord, qui doit suivre une formation avant de pouvoir voler à nouveau. En attendant, ce «petit ré entraînement» du pilote Gébert fait bondir certains de ses collègues.

Les six vols reprogrammés

Le vol MK 844 en provenance de Cape Town arrivera à Maurice à 9 h 25 ce lundi 7 mai, au lieu de 2 h 20 comme prévu. Le vol MK 843 en direction de Cape Town a quitté Maurice hier, à 20 h 45. Le vol MK045 en provenance de Charles de Gaulle devrait atterrir à Maurice à 8 h 15, ce matin.

Quant au vol MK 647 de Singapour, il devait atterrir à 2 heures, ce lundi. Le vol MK 238 pour La Réunion a pu décoller à 16 h 45, hier. Alors que le vol MK 239 est arrivé à Maurice à 19 h 15, hier aussi.