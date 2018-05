Madagascar: « Kraomita Malagasy » - Cinq usines de traitement des déchets implantées

Le ministre chargé des Mines, Zafilahy Ying Vah a réitéré que toute exploitation minière doit avoir des retombées économiques positives pour la population locale.

Depuis la création de la société « Kraomita Malagasy » en 1966 et qui a pour activité principale l'extraction des chromites dans les gisements qui sont situées à Brieville, une réserve de six millions de tonnes de déchets de chrome sortis de ses unités d'exploitation est estimée. Afin de les valoriser, cinq usines de traitement et de rejet de ces déchets viennent d'être implantées à Ambohidronono, dans la commune rurale d'Ambakireny, situé à peu près à 35 km de Brieville. « Ces usines ont une capacité de traitement de 1 800 tonnes de déchets de chrome par jour. Et sept tonnes de déchets traités permettent d'obtenir une tonne de chrome réutilisable », a évoqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de l'inauguration de ces unités industrielles samedi dernier à Ambakireny.

Notons que la mise en place de cette infrastructure a été le fruit de la collaboration entre la société d'Etat « Kraomita Malagasy » et ses partenaires. « L'opérationnalisation de ces usines n'aura pas des impacts sur la préservation de l'environnement », a fait savoir Mampihao, le directeur de Recherche et de Développement de « Kraomita Malagasy ». En outre, « cela permet de créer des emplois locaux pour les jeunes et de contribuer au développement socio-économique de la commune rurale d'Ambakireny ».