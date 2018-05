Madagascar: Football - Itasy - JET Mada surprend la CNaPS Sport

Pour une surprise, la victoire de JET Mada d'hier à Vontovorona face à la CNaPS Sport, pourtant au grand complet, en est une. Une belle surprise pour les protégés du président Herivelo Andriamanga, le moins surpris du lot tant il a mis le paquet pour rendre sa formation la plus compétitive possible.

Il ne manquait plus grand-chose au JET Mada pour rêver d'un titre national. C'est le constat de ce match d'hier et comptant pour le championnat de la Ligue d'Itasy où le groupe a non seulement tenu tête à la CNaPS Sport, mais il s'est aussi offert l'unique but de la rencontre (40e) sur une tête victorieuse de Carlos sur laquelle le portier Leda ne pouvait rien faire.

Le physique de l'emploi. Un centre au cordeau qui trouva la tête du meilleur joueur de la rencontre en l'occurrence un Carlos qui sait tout faire et qui ferait bien le bonheur des Barea pour peu que le staff technique lui fasse confiance. Il a non seulement le physique de l'emploi, mais il sait surtout protéger ses ballons pour ensuite placer ce sprint qui donne du fil à retordre à la défense de la CNaPS pourtant très solide à l'image du capitaine Ando et même de Tantely rentré à la place de Lanto dans la charnière centrale tandis que sur les côtés se trouvaient Toby et Ronald, les latéraux de l'équipe nationale.

Autant le dire, les deux équipes se valent, mais la différence se trouve plutôt au niveau des attaquants où la CNAPS Sport est handicapée par l'absence d'Eric suspendu à la suite d'un carton rouge lors du match de samedi entre les deux formations.

On se gardera de taire le talent du gardien de JET Mada, Joma, auteur de plusieurs arrêts qui finirent par avoir raison de la fougue des caissiers.

Une organisation professionnelle. Hier encore et malgré la prestation de l'arbitre Tianarilala Rasolofonirina, on a eu droit à des batailles rangées et ce qui devrait arriver arriva avec l'expulsion d'Armando après un second carton jaune (88e). Elle a toutefois dû s'employer pour suivre ce match d'une rare intensité.

Et si cette défaite ne met pas en cause la qualification de la CNaPS Sport qui n'est autre que la tenante du titre au niveau national, mais qui se doit toutefois de trouver la solution pour améliorer désormais son rendement, elle met en avant les efforts de JET Mada à se hisser au niveau de l'élite. Sur le terrain comme en dehors, car tout comme son adversaire d'hier, l'équipe affiche une organisation presque professionnelle avec un équipementier, un kiné, un médecin, ou un entraîneur de gardien ainsi que Careca comme « head coach », mais qui travaille étroitement avec l'ancien DTN, Odon Razafintsalama qui assume la fonction de manager. Mieux encore, JET a même un responsable de la communication en la personne de Narindra Rajaobelina.

C'est dire que JET Mada est suffisamment armé pour jouer dans la cour des grands.