Madagascar: CNRE - La recherche au service des industries

Le Centre National de Recherches sur l'Environnement (CNRE) a présenté son projet de recherche en partenariat avec la société MANDA SA, lors d'une conférence organisée dans le cadre de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) tenue dernièrement au parc des Expo à Tanjombato.

Son objectif consiste à développer la recherche au service des industries. Ainsi, un projet sur la valorisation des déchets halieutiques de cette société a été mis au point par le CNRE depuis deux ans, et ce, compte tenu de la quantité importante de déchets halieutiques générés au cours de la transformation des produits halieutiques au niveau de ses usines.

Démontrée. « Nous avons réalisé des travaux de recherche sur l'extraction de différents composés d'intérêt contenus dans ces déchets. Les résultats sont prometteurs et démontrent la possibilité d'utilisation de tous les composés des déchets dans différents domaines tels que l'agroalimentaire et le traitement des eaux. Des expérimentations sont en cours pour des applications dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation animale », a expliqué Zo Randriamahatody, chercheure auprès du CNRE. La grande potentialité de la valorisation des déchets halieutiques dans le secteur industriel a été, de ce fait, démontrée. Ce projet contribue à la mise en place d'une économie circulaire et d'une création de chaîne de valeurs pour la filière des produits halieutiques.

Partenaires. Par ailleurs, les perspectives de mise à grande échelle des résultats pertinents sont envisagées. Raison de la sollicitation du CNRE de tous partenaires en vue d'une application de ses résultats de recherche dans les domaines de l'alimentation animale, de traitement des eaux et de l'agriculture. Rappelons que ce Centre National de Recherche sur l'Environnement qui est rattaché auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a pour principale mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de recherches sur l'environnement. Cette mission conforme à la politique de développement économique nationale et à la stratégie nationale de conservation est au service d'un développement durable.