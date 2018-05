Madagascar: Une décision qui fera date

L'opposition a réussi à effectuer une démonstration de force au niveau des six provinces. Plus »

Se basant sur l'article 48 in fine de la loi fondamentale qui prévoit que « le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment », la haute juridiction considère que « la prestation de serment du Président nouvellement élu dépend de la date de proclamation des résultats définitifs du deuxième tour ». Et de recommander toutefois « un délai raisonnable » aux intervenants dans le processus électoral « pour qu'il n'y ait pas un écart flagrant entre chaque prestation de serment sauf cas de force majeure constatée par la juridiction de céans ».

Entre le 25 novembre 2018 et le 25 décembre 2018. Le scrutin du premier tour de l'élection du président de la République doit avoir lieu entre ces deux dates, selon la HCC. Avant d'enchaîner dans sa décision en date du 03 mai 2018, que le deuxième tour doit se tenir trente jours au plus tard après la proclamation officielle des résultats du premier tour à Ambohidahy. D'après le juge constitutionnel, « la date du 25 janvier 2014, date de prestation de serment, est considérée comme une date de référence pour enclencher le processus pour l'élection du Président de la République mais ne doit pas forcément coïncider avec la date de prestation de serment du prochain Président élu ».

