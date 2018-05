Madagascar: Football / Vakinankaratra - Stadon-Disciple en démonstration

L'opposition a réussi à effectuer une démonstration de force au niveau des six provinces. Plus »

Mais pour revenir à cette finale, elle aura au moins le mérite d'avoir montré le talent certain de l'arbitre, une dame du nom de Hanitra Rasolonomenjanahary qui a bien maîtrisé son sujet et qui reste pourtant une laissée-pour-compte car depuis presque une bonne dizaine d'années, elle est restée une arbitre régionale. Allez savoir pourquoi ?

Et s'il y a un club qui pourrait faire douter les Antsirabéens, c'est bien celui du Stadon Betafo devenu Stadon-Disciple depuis son association avec ce club tananarivien. Stadon-Disciple ou plutôt Disciple-Stadon puis en proportion, il ne reste que trois titulaires pour l'équipe de Betafo avec le capitaine Pira, le défenseur David et Rola.

Le championnat du Vakinankaratra se poursuit et ne se ressemble pas. Certes le FC Vakinankaratra est toujours en tête du classement mais son dernier match nul contre l'ASJA ( 2 à 2) montre que Feno et ses camarades ne sont pas pour autant hors de portée.

