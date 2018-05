Madagascar: Affaire « Croix-Rouge malagasy » - Vers un effet domino !

L'opposition a réussi à effectuer une démonstration de force au niveau des six provinces. Plus »

Notamment, les règles d'organisations au sein de la société nationale qui sont connues et expliquées par le président lui-même dans un article paru le 19 avril 2018 dernier. Ce sont le «secrétaire général et le trésorier national qui signent tous les actes financiers de la CRM». Par ailleurs, une source bien informée fait savoir que «d'autres personnes au sein de la CRM ont pu bénéficier des fonds qui devaient aider des personnes vulnérables». «Aussi bien le président national que les chefs de projets, les responsables auprès du volet management que le Sg, mais surtout le trésorier national ne peuvent s'échapper si des actions judiciaires» a avancé notre source. C'est donc tout un réseau qui se trouve chamboulé par l'affaire qui nuit gravement à l'image de la « Croix-Rouge malagasy ».

